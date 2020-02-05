المبعوث الروسي يبحث مع غسان سلامة ملف التسوية في ليبيا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، سبل التسوية في ليبيا ومخرجات لجنة “5+5” العسكرية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء اليوم ، عن بيان الخارجية الروسية قوله :”إن سلامة أبلغ بوجدانوف بمخرجات اللقاء الأول للجنة العسكرية المشتركة “5+5″ في جنيف، بين ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني الليبية، والجيش الوطني الليبي لوقف القتال في طرابلس”.

وقالت الخارجية الروسية: “كما بحث الجانبان الجهود الدولية الرامية إلى تسوية عاجلة للأزمة الليبية، مع الأخذ في الاعتبار نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين في 19 يناير الماضي ، والمناقشات الجارية ذات الصلة في مجلس الأمن الدولي”.

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