للحفاظ على السلام في العالم.. رونالدو يتحول لشخصية كارتونية

رونالدو ظهر في البداية في قصص مصورة بنفس الشخصية والذي ستتحول لشخصية كارتونية.

وسيتحول رونالدو إلى بطل خارق بدلا من لاعب كرة قدم يعمل في وكالة “سترايكر فورس 7” والتي تعني “قوة المهاجم 7”.

ويأمل رونالدو في القصص المصورة لإرساء السلام في جميع أرجاء العالم.

وتذاع الحلقات التي سيتم إذاعتها في الهند على التلفزيون وعلى الإنترنت عبر “فيسبوك وتش”.

مهاجم يوفنتوس الحالي احتفل بعيد ميلاده الـ 35 بعدما وصل إلى 50 هدفا بقميص السيدة العجوز مطلع الأسبوع الجاري.

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