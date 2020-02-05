كأس الاتحاد الإنجليزي – توتنام يحول تأخره ويتأهل على حساب ساوثامبتون في 10 دقائق

وتغلب توتنام على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في 10 دقائق قاتلة بلقاء الإعادة، إذ انتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وافتتح توتنام التسجيل عن طريق جان ستيفانز بالخطأ في مرماه بالدقيقة 12، قبل أن يعادل شين لونج النتيجة في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني خطف داني إنجز التقدم لساوثامبتون في الدقيقة 72، وتعادل لوكاس مورا في الدقيقة 78 قبل أن يحسم سون هيونج مين التأهل بركلة جزاء بالدقيقة 87.

ويلعب توتنام مباراته المقبلة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم الأحد 16 فبراير.

شيفيلد وينسداي × مانشستر سيتي

ريدينج × شيفلد يونايتد

تشيلسي × ليفربول

وست بروميتش × نيوكاسل

ليستر × بريمنجهام

دربي كاونتي × مانشستر يونايتد

توتنام × نورويتش

بورتسموث × أرسنال

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