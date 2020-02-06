اليوم .. بدأ عمليات الفحص الحراري في منفذ مساعد

ايوان ليبيا – وكالات :

تسلمت وحدة الحجر الصحي بمكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ امساعد الحدودي مع مصر، التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مقياسًا للفحص الحراري، استعدادًا لمباشرة عمليات الفحص الحراري ابتداءً من اليوم الخميس.

وقال مدير فرع طبرق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عطية فرج، إن عمليات الفحص الحراري للمسافرين عبر منفذ امساعد البري ستبدأ اليوم الخميس، مشيرًا إلى ندب 6 من عناصر التمريض بمكتب الخدمات الصحية إلى مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمنفذ للمساهمة في عمليات المسح، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

وبدأ المنفذ، منذ الأحد الماضي، إجراءات احترازية للكشف على المسافرين العائدين إلى ليبيا؛ تحسبًا لانتقال عدوى فيروس «كورونا» الجديد، وأعلن رئيس المنفذ العقيد عبد الباسط العريبي، بدء تطبيق إجراءات الحجر الصحي بالتعاون مع مستشفى امساعد.

وأوضح العريبي أن المنفذ لم يسجل أية حالة إصابة بفيروس «كورونا» حتى الآن، مؤكدًا أن الحركة تمضي على نحو طبيعي ولفت إلى أن «حركة المسافرين بالمعبر تمضي على نحو اعتيادي، ولم يسجل أي تغير في الآونة الأخيرة».

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