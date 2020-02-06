مقتل شخصين بعد خروج قطار سريع عن القضبان في إيطاليا

قال مسئولون إن قطارا سريعا خرج عن القضبان في إقليم لودي بشمال إيطاليا في وقت مبكر اليوم الخميس مما أودى بحياة شخصين على الأقل وتسبب في اضطراب حركة المرور على الخط الذي يربط بين ميلانو وبولونيا.

وقال مسئول في السكك الحديدية إن شخصين قتلا وأصيب آخران بجروح خطيرة نسبيا. وأصيب عدد آخر بإصابات طفيفة.

وذكرت قناة سكاي إيطاليا أن فردين من طاقم القطار قتلا بينما أصيب 27 شخصا.

وذكرت شركة السكك الحديدية الحكومية في بيان أن القطار خرج عن القضبان على بعد نحو 40 كيلومترا من ميلانو في حوالي الساعة 0530 صباحا (0430 بتوقيت جرينتش). وأضافت أنه يجرى التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

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