الجيش السوري: قوات عسكرية تركية تدخل الأراضي السورية لحماية الإرهابيين

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، أن رتلا عسكريا تركيا يضم عددا من الآليات والمدرعات، دخل اليوم الخميس، الأراضي السورية من منطقة (أوغلينار)، مشيرة إلى أن “ذلك يحدث بتزامن فاضح وبغطاء من العدوان الجوي الإسرائيلي”.

وأكدت القيادة العامة – في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية – أن الرتل العسكري التركي انتشر على خط بين بلدات (بنش – معرة) (مصرين – تفتناز) بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم “جبهة النصرة”، وعرقلة تقدم الجيش السوري، ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا بشرية لديه.

وشددت القيادة على أن المحاولات الإسرائيلية والتركية المتزامنة وكل من يدعم الإرهاب التكفيري المسلح، لن تفلح أبدا في ثني القوات السورية عن متابعة مهامها الميدانية حتى يتم تطهير كامل التراب السوري من التنظيمات الإرهابية المسلحة.

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