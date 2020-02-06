وزير الخارجية الفنزويلي لـترامب: أنت نصاب متعجرف

رد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، على خطاب الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​، الذي ألقاه أمام ​الكونجرس​، وهاجم فيه نظيره الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​.

ووصف أرياسا، الرئيس الأمريكي بـ”نصاب متعجرف”، حسب وكالة “رويترز”.

وقال: “ترفض فنزويلا وتدين بشدة، أمام المجتمع الدولي، التصريحات التدخلية التي أدلى بها دونالد ترامب، خلال خطابه السنوي في الكونجرس الأمريكي”، مشيرا إلى أن واشنطن بتصريحاتها “تهين الشعب الفنزويلي”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد “بسحق الطغيان” في فنزويلا، بالإشارة إلى حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه أمام الكونجرس: “تقود الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا دبلوماسيا يتألف من 59 دولة ضد الديكتاتور الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو.. مادورو حاكم غير شرعي، وهو طاغية ينتهك شعبه، لكن طغيان مادورو سيتم سحقه وتدميره”- وفقاً لسيبوتنيك.

وأضاف: “نحن نؤيد آمال الكوبيين والشعب في نيكاراغوا والفنزويليين في استعادة الديمقراطية” في بلادهم. وتشهد فنزويلا، منذ يناير 2019، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان السابق، خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وأعلنت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى اعترافها بجوايدو، فيما أعلن نيكولاس مادورو، أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، ودعمته روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الأخرى كرئيس شرعي للبلاد.

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