رئيس رابطة الدوري الإنجليزي: الأندية ستصوت على تعديل بخصوص الانتقالات بعد بريكست

وصرح ماسترز حسبما نقل موقع “ليفربول إيكو” قائلا: “قد تكون سوق الانتقالات الصيفية المقبلة هي آخر سوق تشهد حرية الحركة”.

وأضاف “ربما ترغب الأندية في استغلال نافذة انتقالات أطول، لتتأكد أنها جاهزة لكل شيء”.

وواصل “هناك خياران، إما ألا نغيرها، أو نعيدها لنهاية الشهر في أغسطس”.

وتابع “وهناك بديل محتمل هو نظام هجين بعض الشيء وغير مألوف لدينا، لكن أندية الدوري الممتاز لا تبادل لاعبيها فيما بينها”.

وأردف “لذا، الأندية ستراجع وجهة نظرها، وتقرر بأنفسها ما سيفعلونه لاحقا هذا الأسبوع”.

وكانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد صوتت عام 2018 على تقديم موعد غلق نافذة الانتقالات الصيفية لتنتهي قبل بداية الدوري تقريبا بـ3 أسابيع مبكرا عن بقية الدوريات الكبرى في القارة العجوز.

لكن تغير الوضع كليا مع إعلان بريطانيا رسميا يوم 31 يناير عن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتوجد عملية تحول قائمة حتى يوم 31 ديسمبر المقبل، ما يمنح بريطانيا والاتحاد الأوروبي الوقت للمناقشة حول مستقبل علاقتهما معا، لكن خلال ذلك الوقت ستظل المملكة المتحدة جزء من السوق الفردية للاتحاد الأوروبي.

ذلك النظام، سيسمح بحرية الحركة للعمال وأي مواطن ضمن نطاق أعضاء الاتحاد الأوروبي بأن يتم توظيفه في دولة عضو بنفس الظروف السابقة قبل انفصال بريطانيا.

وفور انتهاء حرية الحركة للعمال حينما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بعد عملية التحول، ستنتهي معها الحقوق والمميزات التي كانت موجودة خلال عملية التحول التي تنتهي بنهاية عام 2020.

وبالطبع سيكون لذلك تداعياته على مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز حال نهاية حرية الحركة بشكل نهائي بعد يوم 1 يناير 2021، ما قد يكون له تداعيات مستقبلية على نافذة الانتقالات الشتوية في تلك الفترة.

وتسبب ذلك في وجود قلق كبير لدى اللاعبين التابعين للاتحاد الأوروبي في نطاق بريطانيا، على أن يوافوا بعض الشروط التي تسمح بحصولهم على إعفاء من أي إجراءات لاحقة بنفس الطريقة التي يتبعها اللاعبين غير التابعين للاتحاد الأوروبي.

وكانت توجد مفاوضات خلال الفترة الماضية أن يتم اعتبار كرة قدم المحترفين والدوري الإنجليزي الممتاز “حالة خاصة”، وألا تكون ضحية بأي شكل فيما يخص التعديلات المستقبلية لقواعد الهجرة وحرية الحركة.

وكان ماسترز قد صرح خلال العام الماضي في هذا الصدد: “بكل تأكيد سنحل تلك المشكلة، علينا أن نتوصل لترتيب مناسب في النهاية”.

وواصل “لا أعتقد أن هناك سيناريو سيتأثر فيه الدوري الإنجليزي بشكل سيء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعتقد أننا سنجد ترتيبا لذلك الأمر وأنديتنا ستكون قادرة على ضم اللاعبين الذين يريدونهم من الخارج”.

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