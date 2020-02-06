استشهاد فلسطيني ثان في صدامات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس عن استشهاد فلسطيني ثان في مدينة جنين في صدامات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بشمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن “طارق أحمد بدوان استشهد في جنين متأثراً بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن، فجر اليوم، وهو الشهيد الثاني” الذي يسقط في الصدامات.

من جهته قال مصدر أمني إن بدوان (25 عاما) “من قوات الشرطة الفلسطينية وقد أصيب بينما كان في ساحة مقر الشرطة قرب منزل اقتحمته القوات الاسرائيلية لهدمه في مدينة جنين حيث اندلعت مواجهات”.

وكان يزن منذر أبو طبيخ (19 عاما) قتل قبل ساعات في المواجهات.

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