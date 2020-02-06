باشاغا: تسجيل خروقات ارتكبتها الأجهزة الأمنية

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد وزيـر الـداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا خلال اجتماع أمني عقده في العاصمة طرابلس عـلى ضـرورة استتباب الأمـن داخـل الـعاصمة طـرابلس وضـواحيها خـاصةً بـعد ورود شـكاوي من مواطنين بشأن بـعض الـخروقات الأمـنية الـتي تـمارسها عـددا مـن الأجـهزة الأمـنية الـتابعة لـوزارة الـداخلية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن ذلك جاء خـلال اجتماع باشاغا الـيوم الـخميس مـع مـدير أمـن طـرابلس ومـدير أمـن جـنزور ومـدير الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي ومـدير الإدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات والـمؤثرات الـعقلية ومـدير فـرع الأمـن الـداخلي طـرابلس.

وطـالب الـوزير الـمشاركين فـي الاجـتماع بـضـرورة الـتعامل الـحازم مع أي خـرق وعـدم قـبوله مـن أي جـهة كـانت.

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