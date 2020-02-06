مدرب روما: الحكام في إيطاليا لا يتعاملون بنفس المبدأ

وانتقد البرتغالي التحكيم في إيطاليا على ضوء اتهامات روكو كوميسو رئيس فيورنتينا للحكام أمام يوفنتوس مطلع الأسبوع الجاري.

فونيسكا قال في المؤتمر الصحفي “أؤمن أن روما مستهدف بعض الشيء، لم نخسر بسبب التحكيم أمام ساوسولو”.

وتابع “لا أفضّل الحديث عن أخطاء التحكيم، لكن من الصعب فهم كيف لفريق مثل روما يحصل لاعبيه على ذلك العدد من البطاقات الصفراء”.

وأضاف “شاهدت لقاءات عديدة في إيطاليا، والحكام لا يتعاملون بنفس المبدأ مع الفرق”.

روما سقط أمام ساسولو في فخ الخسارة بنتيجة 4-2 ليظل الفريق دون فوز في آخر 3 مباريات.

ويحتل روما المركز الخامس برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف عن أتالانتا صاحب المركز الرابع.

ويلتقي روما مع بولونيا في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

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