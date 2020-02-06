برشلونة: عثمان ديمبيلي سيخضع لعملية جراحية

وأصيب ديمبيلي في مران برشلونة يوم الإثنين.

وأفاد برشلونة في بيان مقتضب يوم الأربعاء: “الفحوصات الطبية تؤكد إصابة ديمبيلي بتمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن”.

وأتبعه ببيان جديد يوم الخميس ذكر فيه “ستُجرى لديمبيلي عملیة جراحية یوم الثلاثاء المقبل في فنلندا، على أن يُعلن عن مدة غيابه بعد انتهاء العملية”.

وغاب ديمبيلي عن صفوف برشلونة منذ إصابته في العضلة الخلفية أمام بوروسيا دورتموند يوم 27 نوفمبر الماضي.

وبعد تدربه مع المجموعة لعدة أيام هذا الأسبوع، كان من المنتظر أن يحصل على بعض الدقائق في مواجهة أتليتك بلباو مساء الخميس، قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة.

وفوّت ديمبيلي بالفعل 63 مباراة رسمية مع برشلونة منذ انضمامه إليه قادما من بوروسيا دورتموند في صيف 2017.

ولم يشارك ديمبيلي (22 عاما) سوى في 9 مباريات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا، ولم يصنع أي هدف.

ويعاني برشلونة من أزمة هجومية، بإصابة لويس سواريز، ورحيل كارليس بيريز إلى روما.

مما يترك المدرب كيكي سيتيين أمام 3 خيارات فقط في الخط الأمامي: ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان، وأنسو فاتي.

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