إنزو زيدان: أسلوب لعب جوتي مع ألميريا يناسبني

إنزو انتقل في اليوم الأخير لصفوف النادي الذي يشارك في الدرجة الثانية الإسبانية قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

وقال إنزو زيدان في المؤتمر الصحفي لتقديمه: “سعيد للعب بصفوف ألميريا وأريد أن أشكر النادي على جعل كل شيء ممكنا”.

وتابع “هناك طموح جاد للفريق وسعيد لأن أكون جزءا من هذا المشروع”.

وأضاف عن مدربه جوتي “أسلوبه ممتاز بالنسبة لي، يريد لعب الكرة الهجومية والاستحواذ على الكرة، وسوف أشارك لأساعد زملائي”.

وأتم “اعتبر نفسي لاعب صاحب تكتيكي وآمل أن أسُهم في الكثير للنادي”.

وأصبح إنزو زيدان جاهزا للمشاركة الأسبوع المقبل أمام راسينج سانتاندير في الجولة الـ 27 من الدرجة الثانية الإسبانية.

وحال شارك إنزو قد يكون على موعد مع لقاء شقيقه لوكا زيدان حارس راسينج.

وخاض الفرنسي البالغ 24 عاما الموسم الماضي بالدرجة الثالثة الإسبانية بقميص فريق رايو ماخادهوندا على سبيل الإعارة قبل الرحيل مطلع الموسم الجاري لصفوف أفيش البرتغالي ومزاملة محمود عبد المنعم كهربا.

ويحتل ألميريا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن الصدارة، ويتأهل أول وثان الترتيب للدوري الإسباني مباشرة.

ويتم حجز مقعد التأهل الثالث عن طريق الملحق بين أصحاب المراكز من الثالث إلى السابع.

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