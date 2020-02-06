الملك سلمان يوجه بمساعدات عاجلة للصين لتجاوز آثار كورونا

أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب سلمان خلال الاتصال عن مشاركة الصين مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا، معربا عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيرًا إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفيروس.

كما أشار الي أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين، بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

من جهته أكد الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبرًا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

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