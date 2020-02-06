مؤتمر زيدان: أنا حزين.. الهزيمة مؤلمة

، بهزيمته 3-4 أمام سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو.

وصرّح زيدان بعد المواجهة: “هذه هي كرة القدم، أحيانا لا تسير الأمور كما نريد. كانت مباراة صعبة، لكننا حاولنا حتى النهاية ورد فعلنا كان قويا. حتى مع تأخرنا 1-4 كنا مؤمنين بقدرتنا على العودة. أبارك للمنافس”.

وأضاف: “علينا تقبل الهزيمة، لقد قاتلنا حتى النهاية. ارتكبنا هفوات دفاعية ولم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول، واجهنا صعوبات، وسوسيداد لعب جيدا”.

وأكمل: “عندما تخسر بطولة، يحدث شيء ما. ولكن علينا المواصلة على ما كنا عليه. أمامنا مباراة يوم الأحد، سنفكر في المباراة المقبلة”.

هل هو أسوأ يوم له كمدرب لـ ريال مدريد؟ زيزو أجاب: “لا، ليست هذه المباراة، ولكن الهزيمة سيئة، أن نستقبل 4 أهداف على ملعبنا لهو أمر صعب، ولكن لا يجب أن نغيّر أي شيء. المنافس استحق الفوز”.

وشدد: “الهزيمة مؤلمة ولا تعجب أي أحد، لكن علينا تقبلها”.

وعن عدم إشراك كاسيميرو وافتقاده في وسط الملعب: “كاسيميرو لم يكن بخير ولذا استبعدته. لدينا العديد من اللاعبين”.

وأشاد زيدان بجماهيره: “الجمهور كان رائعا وساندنا كثيرا، أشكرهم للغاية. إنها لحظة معقدة، لم نكن نستقبل الأهداف لفترة طويلة واليوم استقبلنا 4. سنحلل ما حدث”.

وأضاف: “نشعر بالسوء لخسارتنا في ملعبنا. الشوط الثاني كان أفضل، وحتى رغم تأخرنا 1-4 حاولنا العودة. سنحاول التعديل في المستقبل”.

ورفض زيدان تشبيه هذه الهزيمة بالخروج أمام ليجانيس في نفس الدور بنسخة 2018: “ليس هناك تشابه مع مباراة ليجانيس، فهذا ليس نفس المنافس. تلك كانت مباراة من ذهاب وإياب وقد خسرنا هنا بعد أنا لعبنا بشكل سيئ، والوضع لم يكن كذلك في هذه المباراة، ارتكبنا أخطاء اليوم، لكن هذه هي كرة القدم، علينا أن نتقبل ما حدث”.

وعلق على إيقاف المباراة المتكرر بسبب مراجعة قرارا الحكام: “ربما ساهمت تقنية الفيديو في تعطيل اللعب قليلا، لكن هذا لن يتغير”.

وأتم: “المسؤولية ليست على عاتق حارس المرمى والمدافعين فقط، بل الفريق أجمع”.

مارتن أوديجارد، وأليكساندر إيزاك، وميكيل ميرينو سجلوا أهداف سوسيداد. فيما سجل مارسيلو، ورودريجو، وناتشو فيرنانديز أهداف ريال مدريد.

لينضم سوسيداد إلى الثنائي المتأهل سلفا: غرناطة، وميرانديس، في انتظار الطرف الأخير بين أتليتك بلباو، وبرشلونة.

وتواصلت عقدة زين الدين زيدان، إذ لم يسبق له التتويج بأي بطولة كأس في أي دولة كلاعب أو كمدرب.

كلاعب، عجز زيدان عن الفوز بكأس فرنسا مع نانت، وبوردو، أو كأس إيطاليا مع يوفنتوس، أو كأس إسبانيا مع ريال مدريد، والأخير عجز معه في 3 نسخ مختلفة.

زيدان توج بكل الألقاب الممكنة كمدرب مع ريال مدريد، لكن تظل مسابقة الكأس مستعصية على المدرب الفرنسي لمرة جديدة.

كما توقفت سلسلة اللا هزيمة لـ ريال مدريد التي امتدت 21 مباراة، منذ السقوط بهدف دون رد أمام مايوركا في 19 أكتوبر الماضي. ليخسر ريال مدريد لأول مرة في 2020.

الانتصار هو السابع تاريخيا لـ سوسيداد على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، من أصل 75 مواجهة بينهما في العاصمة.

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