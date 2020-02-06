سيناريو قاس.. برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا في الـ+ 90 أمام بلباو

المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس شهدت سيطرة كتالونية وخطف بلباو الفوز في الـ + 90 عن طريق نجمه إينياكي ويليامز.

ولأول مرة سيكون نصف النهائي دون ريال مدريد وبرشلونة منذ 2010 وحينها حقق إشبيلية اللقب.

وتعد تلك المرة الثامنة تاريخيا التي يغيب فيها رباعي الكرة الإسبانية الكبير ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا عن المربع الذهبي للكأس ملك إسبانيا.

فوز الفريق الباسكي يتكرر للمرة الثانية على التوالي الموسم الجاري بعدما خطف فوزا في الدور الأول بالدوري الإسباني والآن حقق الفوز مرة ثانية لأول مرة منذ 1988.

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قرر كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة البدء في الهجوم بثنائية ليونيل ميسي وأنسو فاتي ومن خلفهم رباعي في خط الوسط.

الشوط الأول انتهى سلبيا بين الفريقين إذ شهد سيطرة شبه مطلقة من برشلونة لكن غلبت عليه البطاقات الصفراء والتي وصل عددها إلى 5 في أول 45 دقيقة.

ليونيل ميسي كان من نصيبه بطاقة في الدقيقة 40 بعد تدخل في منتصف الملعب على راؤول جارسيا.

ولم يسلم كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة من البطاقات وتلقي واحدة في الدقيقة 42 للاعتراض على قرار الحكم.

في الشوط الثاني سعى برشلونة لخطف هدف التقدم، ضغط برشلونة تواصل وقرر سيتيين إشراك الفرنسي أنطوان جريزمان بدلا من أنسو فاتي في الدقيقة 57.

في المقابل حل أرتيز أدوريز صاحب رائعة لقاء الدور الأول من الدوري الإسباني أمام برشلونة في الدقائق الـ 13 الأخيرة بدلا من إيكر مونياين.

وفي الوقت الذي استعد فيه الجميع للانتقال لشوطين إضافيين سجل إينياكي ويليامز هدفا قاتلا في الدقيقة 93.

رأسية من إيباي حولها إيناكي برأسه في شباك أندريه تير شيتجين دون أن يتحرك لها.

الدقيقة الأخيرة لم تكن كافية لخطف الضيوف التعادل ليودع برشلونة الكأس ويواصل بداياته السلبية لعام 2020 بعد الفشل في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.

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