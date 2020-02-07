منظمة الصحة: من المبكر القول إن كورونا بلغ ذروته في الصين

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن من السابق لأوانه القول إن انتشار فيروس كورونا في الصين بلغ ذروته، لكنها أوضحت أن الأربعاء كان أول يوم يتراجع فيه العدد الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة في الصين.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في بر الصين إلى 636 بعد وفاة 69 حالة جديدة في حين وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى أكثر من 28 ألف حالة داخل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، منها ما يقرب من 4000 حالة من أمس الأربعاء إلى الخميس.

وقال مايك ريان المسئول بمنظمة الصحة العالمية، إن من الصعب جدا توقع مسار هذا المرض الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر شهر ديسمبر، مشيرا إلى “أننا لا نزال في خضم (حالة) تفش بكثافة”.

وأضاف “تأكد إصابة 4000 حالة أو 3700 حالة تقريبا بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وهو أمر لا يدعونا للاحتفال، بل يجعلنا نتأكد من وجود مصدر قلق كبير”.

وقال ريان، إن هناك زيادة مستمرة في حالات الإصابة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي المرض وحيث حوالي 80 في المئة من الحالات، مضيفا: “لكننا لم نشهد نفس التسارع في أقاليم غير هوبي. وبالمثل، لم نر هذا التسارع في هونج كونج وماكاو، وبين أهل تايوان أيضا”.



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