اليابان تسجل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، إصابة 41 شخصا آخرين بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية التي تخضع للحجر الصحي في يوكوهاما، مما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوي في السفينة إلى 61 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة في بيان- نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- بأن السلطات المعنية سوف تنقل الأشخاص الذين تم تشخيصهم حديثًا وجميع ركاب سفينة /دايموند برينسس/ الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و80 عامًا ، إلى المنشآت الطبية في طوكيو ومقاطعات سايتاما و تشيبا وكاناجاوا ومقاطعة شيزوكا وسط اليابان.

ومن بين الـ 41 شخصا الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا: 21 من اليابان وثمانية من الولايات المتحدة وخمسة من أستراليا وخمسة أشخاص من كندا وواحد من كل من الأرجنتين وبريطانيا.

وفرضت السلطات اليابانية حجرا صحيا على سفينة /دايموند برنسيس/ التي تحمل على متنها 2666 راكباً و1045 من أفراد الطاقم قبالة مرسى يوكوهاما بعدما تبين إصابة راكب يبلغ من العمر 80 عامًا من هونج كونج بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوي كان قد أبحر على نفس السفينة شهر يناير الماضي من مدينة ووهان الصينية.

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