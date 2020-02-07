موعد اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مخرجات برلين

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، استضافة ميونيخ في 16 فبراير الجاري، الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ قرارات (مخرجات) مؤتمر برلين بشأن ليبيا، حسبما نقلت وكالة «تاس» الروسية، أمس الخميس.

وقال ماس إن «بدء المحادثات مع كلا طرفي النزاع في ليبيا يعد علامة جيدة»، موضحًا مواصلة بلاده التعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وفي هذا الصدد أضاف:«سنستضيف الاجتماع الأول للجنة المتابعة في 16 فبراير في ميونيخ »، وذلك وفق ما نقلت وزارة الخارجية الألمانية عبر موقع «تويتر» عن الوزير.

وتستضيف ميونيخ المؤتمر الأمني السادس والخمسين في الفترة من «14 إلى 16» فبراير الجاري، والذي سيجمع أكثر من 450 من السياسيين والخبراء وممثلي قطاع الأعمال. ويتوقع المنظمون أن يحضر المؤتمر ما لا يقل عن 18 رئيس دولة وحكومة، و70 وزير خارجية ووزير دفاع.

ومن ضمن المواضيع المطروحة على أجندة اللقاء السنوي، ما كشف عنه رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني ولفجانج إيشينجر، حول إمكانية توجه الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحظر المفروض على الأسلحة في ليبيا من خلال التوجه الجديد لعملية «صوفيا».

وقال ولفجانج إيشينجر في مقابلة مع موقع «وست فرانس» الفرنسي إن «مسألة المشاركة الأوروبية تحتاج مسبقًا إلى تفويض من الأمم المتحدة والتي ستتناول في جلسة خاصة لمجلس الأمن لم يعلن عنها بعد»، موضحًا أن «الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ينص على تدابير قسرية بشأن انتهاكات حظر توريد الأسلحة، لكن هذا الأمر متوقف على ما قد يقرره مجلس الأمن ومن سيكون المسئول عن الأمن أو المراقبة العسكرية».

وواصل قائلًا: «من الواضح أن المشاركة الأوروبية يجب أن تكون في مجال المراقبة».

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