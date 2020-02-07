موعد زيارة حفتر للجزائر

ايوان ليبيا – وكالات :

قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، إن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها ليبيا هي فوضى السلاح والمليشيات، مؤكداً : “أي حل يترجم هذا المطلب سنرحب به ونسير فيه”.

الحويج خلال لقاء مع قناة “فرانس 24″، الخميس، رحّب بكل الجهود المغاربية والعربية لحل الأزمة الليبية، وأضاف: “الوصفة العربية لحل الأزمة أقرب من الوصفة الأوروبية أو الدولية، ونحن نريد من الدول العربية أن تكون فاعلة في المؤتمرات، ولا تكتفي بدور الشاهد أو المتفرج.

وحول موعد الزيارة المقررة للقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، إلى الجزائر، قال الحويج: “ستكون قريبة جداً وربما قبل نهاية الشهر الجاري”، مؤكداً أن الزيارة مرحب بها من الجانبين.

وأشار وزير داخلية الحكومة الليبية، إلى إن الجزائر امتلكت الشجاعة وقدمت مبادرة، وناقشت الأطراف واستمعت بعناية إلى كل وجهات النظر، وفق قوله، متابعا: “الجزائر على الطريق الصحيح”.

وأردف: “استمعت الجزائر إلى مختلف الأطراف، الحكومة الليبية والزعامات القبلية والحكماء والأعيان، وإلى القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب والمجتمع المدني”

واستطرد الحويج: “نريد من تونس أن تكون لديها فهم مشترك حقيقي للوضع الكارثي في طرابلس، فهناك محاولة غزو تركي لبلادنا واحتلوا العاصمة طرابلس، فلا مجال للحياد ولا مجال للحديث عن اعتراف بشرعية حكومة الوفاق”، مؤكداً أن تمثيل السراج لليبيا في القمة الإفريقية مزيف وغير حقيقي.

وتابع: “على حكام تونس أن يصطفوا مع الشعب الليبي ضد الغزو التركي”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا