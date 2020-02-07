التحضير لإعادة تشغيل مصنع الإيثيلين براس لانوف

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز عن استمرار تجهيزاتها لاستئناف العمل بمصنع الإثيلين، تنفيذاً للخطة الرئيسية لمشروع إعادة تشغيل المجمع الصناعي حيث تواصل الفرق الفنية التابعة لإدارة المصنع عملها بالخصوص.

وانهت فرق العمل “عمليات الكسح” التي يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد وتستهدف كافة خطوط النقل..وتُعد هذه المرحلة الثانية من خطة إعادة تشغيل المجمع الصناعي.

يشار إلى أن الشركة اجتازت المرحلة الأولي بنجاح وتمكنت من إعادة مصنع “البولي ايثيلين” للعمل من جديد حتى وصل لمرحلة الانتاج الفعلي لتجني ثمار هذا النجاح الذي ساهم في توفير مادة البولي ايثيلين في السوق المحلي.

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