فينيسيوس عن اهتمام باريس: لا يمكن.. أريد البقاء في مدريد

وقال فينيسيوس (19 عاما) في تصريحات صحفية:”لا يمكن، أريد البقاء في مدريد”.

ويرى فينيسيوس أن ريال مدريد لم يقدم أداء جيدا يوم الخميس أمام ضيفه ريال سوسيداد الذي تألق ليفوز 4-3 مقصيا رجال زين الدين زيدان من الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وأضاف اللاعب الأسبق لفلامنجو “لم نكن جيدين، وسوسيداد لعب بشكل رائع. كانت مباراة صعبة. من المؤسف أن تخسر في ملعبك. لم نسقط في ميداننا منذ فترة، وانهزمنا في مباراة لا يمكن التفريط بها”.

وأتم “علينا أن نقاتل للنهاية، لنحافظ على مستوانا فيما تبقى من الموسم”.

وكانت الخسارة أمام سوسيداد هي الأولى لريال مدريد منذ سقط بهدف أمام مضيفه ريال مايوركا في الدوري في 19 أكتوبر الماضي.

وسقط فريق ميرنجي في ملعب سانتياجو برنابيو لأول مرة منذ الجولة الأخيرة للموسم الماضي من الدوري حين خسر ضد ريال بيتيس.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن برشلونة الوصيف. ويوم الأحد يحل ضيفا على أوساسونا في الجولة 23.

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