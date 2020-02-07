مصدر أمني عراقي:مقتل جنديين واختطاف ضابط بجنوب الموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية اليوم الجمعة بمقتل جنديين اثنين واختطاف ضابط جنوب مدينة الموصل /400كلم شمال بغداد.

وفي سياق آخر، قال مدير مركز الطب العدلي بالموصل أحمد جاسم إن”المركز تسلم جثتين لسيدتين اختطفتا قبل ثلاثة أيام وتم قتلهما بأعيرة نارية في منطقة الرأس والصدر ورميهما في منطقة الغابات قرب نهر دجلة”.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات تنفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد قبل أكثر من عامين.

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