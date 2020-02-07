صالح يشارك بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في الأردن

ايوان ليبيا – وكالات :

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الجمعة، إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك تمهيداً للمشاركة في المؤتمر الـ30 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي.

وكان رئيس البرلمان الأردني، عاطف الطراونة، في استقبال المستشار عقيلة صالح فور وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي.

ومن المنتظر أن يُجري عقيلة مباحثات مشتركة على هامش مشاركته في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، وذلك بحسب ما أعلنه المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبد الحميد الصافي.

وأشار الصافي إلى أن رئيس مجلس النواب “سيتطرق خلال كلمته في المؤتمر إلى عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية في ليبيا”.

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