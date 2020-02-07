مهاجم البرتغال السابق يعتزل كرة القدم

ألميدا (35 عاما) قضى الجزء الختامي من مسيرته في صفوف نادي أكاديميكا بدوري القسم الثاني البرتغالي.

ولعب ألميدا للعديد من الأندية داخل وخارج البرتغال، أبرزها: بورتو، وفيردر بريمن، وبيشكتاش، وهانوفر، وأيك أثينا.

ويمتلك ألميدا 57 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، سجل خلالها 19 هدفا.

وشارك ألميدا مع منتخب في كأس العالم 2010 و2014، كما ظهر في يورو 2008 و2012.

وتوج ألميدا بدوري أبطال أوروبا 2004 مع بورتو تحت قيادة جوزيه مورينيو، كما ساهم في وصول بريمن إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2009.

وأعلن ألميدا دخوله عالم التدريب في الفئات العمرية الصغرى بنادي أكاديميكا الذي اختتم فيه مسيرته.

وصرّح ألميدا: “سأكون ممتنا لهذا النادي دوما. الآن تبدأ محطة جديدة في مسيرتي، إنه تحدٍ جديد أتمنى أن أساهم خلاله بخبرتي واحترافيتي”.

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