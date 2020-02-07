جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في شمال الضفة الغربية.

وحسب الوزارة، فإن القتيل يدعى بدر أحمد نافلة (19 عاما)، وقتل نتيجة إصابته برصاصة في الرقبة، خلال المواجهات في قرية قفين القريبة من مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، حسبما أفادت سكاي نيوز

وتصاعد التوتر بعد يوم من مقتل فلسطينيين اثنين، في ظل الغضب الفلسطيني بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي.

واندلعت موجة عنف في الأراضي الفلسطينية بينما تجمع مشيعون في الضفة الغربية المحتلة للمشاركة في جنازة شرطي فلسطيني قتل بالرصاص في الاضطرابات، وشددت إسرائيل إجراءات الأمن قبل صلاة الجمعة.

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