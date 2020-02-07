وعكة صحية طارئة تحول دون مشاركة الرئيس التونسي في القمة الإفريقية

تونس-العنوان

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد، يلازم الراحة التامة نتيجة “التهاب حاد في الحنجرة”، ما يحول دون مشاركته في القمة العادية الـ33 للاتحاد الإفريقي المُقررة الأحد المقبل في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته اليوم عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” إنه “بتوصية من طبيبه المباشر، يُلازم رئيس الجمهورية قيس سعيد، الراحة التامة لمدة أربعة أيام ابتداء من اليوم الجمعة نتيجة التهاب حاد في الحنجرة”.

وأضافت أن الرئيس قيس سعيد “كلف الوزير المكلف بتسيير وزارة الخارجية صبري باش طبجي، بتمثيله في القمة العادية الـ33 للاتحاد الإفريقي التي ستُعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 فبراير الجاري”.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في بيان رسمي وزعته في وقت سابق أن الرئيس قيس سعيد، سيُشارك في القمة الإفريقية المذكورة التي ستجري أعمالها تحت عنوان “إسكات البنادق، تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا”.

وفي وقت من لاحق من الإعلان أكدت الرئاسة التونسية أن قيس سعيد تلقى اليوم الجمعة مكالمة هاتفية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي جدد إكباره وتقديره للموقف التونسي الداعم للحق الفلسطيني الثابت.