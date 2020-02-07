وكيل فيرتونخين: الباب مفتوح لرحيله بنهاية عقده لكنه يشعر بالسعادة مع توتنام

وظهر فيرتونخين غاضبا من قرار جوزيه مورينيو باستبداله في الدقيقة 54 خلال مواجهة ساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال توم دي مول وكيل فيرتونخين لصحيفة “HLN” الهولندية: “في هذه اللحظة لا نمتلك أي اتفاق مع أي ناد، لكننا لا نستبعد أي شيء”.

وأوضح “يوجد اهتمام كبير من بعض الأندية بفرتونخين خاصة بنهاية عقده، ولكن الباب لايزال مفتوحا أمام توتنام”.

واستدرك “لايزال يشعر بالسعادة في توتنام ويقضي أوقاتا رائعة في لندن لأنه طور حياته هنا”.

وواصل “لديه الكثير من الاحترام لتوتنام، واعتقد أن النادي يبادله نفس الاحترام ويوجد رابط كبير بينهما بعد 8 سنوات”.

وأتم “عندما تم استبداله كان محبطا بسبب أداء الفريق ككل، يريد تحقيق نتائج جيدة بعد البداية الصعبة والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو دوري الأبطال لأنه يجب أن يلعب في نفس المستوى الكبير ولايزال جائعا”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا