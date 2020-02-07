في دربي الباسك الصغير.. ألافيس يفض الشراكة مع إيبار بصاعقة الـ12 ثانية

لوكاس بيريز، وأوليفر بوركي سجلا هدفي ألافيس. فيما سجّل فابيان أوريّانا هدف إيبار الوحيد.

ليفض ألافيس الشراكة مع إيبار ويرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز 13. فيما تجمّد رصيد إيبار عند 24 نقطة في المركز 16.

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وتعد هذه المرة هي الأولى التي يتغلب فيها ألافيس على إيبار ذهابا وإيابا في الدوري الإسباني، إذ هزمه ذهابا 2-0 في ملعب إيبوروا.

كما تعرض خوسيه لويس مندليبار مدرب إيبار لهزيمته الأولى على الإطلاق أمام ألافيس، بعد 3 انتصارات، وتعادلين في 5 مواجهات سابقة.

الشوط الأول جاء رتيبا شحيحا دون فرص حقيقية للتسجيل، مما دفع بمعلق المباراة على التليفزيون الإسباني إلى السخرية قائلا: “مهمة زملائنا ستكون صعبة في تجميع ملخص هجمات هذه المباراة”.

لكن كل شيء تغيّر بين الشوطين، عندما دفع أسيير جاريتانو مدرب ألافيس بنجمه لوكاس بيريز بدلا من الصربي ليوبومير فيسا في تغيير هجومي.

وكم احتاج لوكاس حتى يفتتح التسجيل؟ 12 ثانية فقط.

المهاجم الأسبق لـ أرسنال –-، استغل عرضية من خوسيلو، وسجل في شباك إيبار مباشرة بعد العودة من غرف خلع الملابس.

الهدف الثاني حل في الدقيقة 66، بواسطة الاسكتلندي أوليفر بوركي بعد عرضية أليش فيدال، وقد كان هدفا تاريخيا.

فـ بوركي هو ثاني اسكتلندي يسجل في منافسات الدوري الإسباني على الإطلاق، إذ لم يسبقه سوى ستيف أرتشيبالد صاحب الـ24 هدفا بقميص برشلونة في الثمانينيات.

إيبار حاول العودة للقاء، فسجل أوريّانا هدفا جميلا بتسديدة متقنة في الدقيقة 83، لكنها لم تكن كافية لتجنب الهزيمة في دربي الباسك المصغر.

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