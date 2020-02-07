الخارجية الأمريكية: 100 مليون دولار للصين ودول أخرى لمكافحة كورونا الجديد

أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده قدمت 100 مليون دولار للصين ودول أخرى لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأقرت الحكومة الصينية، مطلع الأسبوع، بأنها بحاجة إلى أقنعة واقية، بصورة عاجلة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 31 ألفا و161 شخصا في الصين القارية، بينهم 636 توفوا بسببه، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وفي باقي العالم تم تأكيد 240 إصابة في 30 بلدا أو منطقة، وحالتي وفاة في هونج كونج والفلبين.

وكانت منظمة الصحة قد أعلنت هذا الأسبوع أنها سترسل أقنعة، وقفازات، وملابس حماية، وأجهزة للمساعدة على التنفس، ومعدات لكشف الفيروس إلى الدول التي تطلب المساعدة.

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