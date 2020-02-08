اختراع جهاز يحقق أسرع تشخيص للإصابة بفيروس كورونا الجديد

قال فريق علماء من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا إنهم اخترعوا أسرع جهاز لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وأوضح العلماء في مؤتمر صحفي في معرض الكشف عن الجهاز الجديد: “الكشف المبكر عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد قد صار تحديا محدقا في أنحاء العالم، في الوقت الذي يواصل فيه الوباء انتشاره.”

وأضافوا أن الجهاز الجديد يستطيع باستخدام تكنولوجيا شرائح الموائع الجزيئية، رصد الفيروس خلال 40 دقيقة من لحظة أخذ العينة وإجراء الاختبار، مقارنة بتكنولوجيا “تفاعل البوليمارات المتسلسل” (بي سي آر) المستخدمة حاليا، والتي تستغرق ما بين ساعة ونصف وثلاث ساعات للكشف عن الفيروس.

ويعمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها على مدار الساعة من أجل التوصل لعلاج لمواجهة الفيروس الجديد، والذي يشكل خطرا داهما على الصحة العالمية، وقد أودى الفيروس حتى الآن بحياة 336 شخصا في الصين، التي تعد موطن الوباء.

من ناحية أخرى ، تعتزم الإدارة الأمريكية تقديم مائة مليون دولار لمساعدة الدول التي انتشرت فيها عدوى فيروس كورونا المتحور الجديد في مكافحة الوباء. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إنها أمرت هذا الأسبوع بنقل أكثر من 16 طنا من المعونات الطبية التي تم التبرع بها إلى الصين منها أقنعة ومعاطف ومواد لحماية الجهاز التنفسي . وكان الرئيس دونالد ترامب عرض نهاية يناير الماضي على الرئيس الصيني شي جين بينج تقديم “كل عون ضروري” لبلاده.

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