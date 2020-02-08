مليار دولار خسائر اغلاق المنشئات النفطية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الجمعة، تراجع إنتاج الخام إلى 181 ألفًا و576 برميلًا في اليوم، لتتجاوز الخسائر عتبة المليار دولار مسجلة مليار و42 مليونًا و384 ألفًا وو317 دولارًا.

وأوضحت المؤسسة استمرارها في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات المواطنين، وأعلنت وصول ناقلتين محملتين بالديزل والبنزين إلى ميناء بنغازي، على أن تباشران التفريغ لاحقًا، مشيرة إلى تزويد مدينة طبرق بالمحروقات من الميناء بشكل مباشر، وذلك حسب بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وقالت المؤسسة إن مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية لازالت تعاني من نقص الإمدادات بسبب «تردي الأوضاع الأمنية»، وأشارت إلى تحويلها أحد خزانات النفط في ميناء «البريقة» النفطي من خزان نافثا إلى خزان للمكثفات حتى لا يتوقف الغاز عن محطات كهرباء «الزويتينة» وشمال بنغازي.

وجددت المؤسسة الوطنية دعوتها إلى إنهاء الإقفالات «غير المسؤولة والمخالفة للقانون» لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورًا.

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