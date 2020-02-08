أياكس يعلن عودة دالي بيلند

دالي بليند شُخصت إصابته بالتهاب في عضلة القلب عقب شكواه من دوار خلال المشاركة في مباراة فالنسيا الإسباني بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بليند خاض المباراة كاملة التي شهدت خسارة فريقه بهدف نظيف من الضيوف والانتقال لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي في العاشر من ديسمبر الماضي.

ووفقا لبيان النادي الرسمي زُودّ اللاعب بمزيل الرجفان القلبي المزروع تحت الجلد وهو جهاز يستخدم نبضات كهربائية لتنظيم إيقاع القلب.

وحسب بيان النادي الهولندي فأن اللاعب أصبح جاهزا للعودة بعد نجاحه في اجتياز الفحوصات الطبية.

ويتواجد بيلند في قائمة أياكس يوم الأحد أمام أوتريخت في الدوري الهولندي.

اللاعب عاد للتدريبات بشكل كامل رفقة زملائه وقد يخوض عدة دقائق في المباراة.

لاعب مانشستر يونايتد السابق شارك الموسم الحالي في 26 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفا وصنع آخر.

ويحتل أياكس صدارة الدوري الهولندي برصيد 50 نقطة بفارق 3 نقاط عن ألكمار.

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