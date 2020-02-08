فرنسا: رصد 5 بريطانيين مصابين بكورونا

قالت آنييس بيزون وزيرة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، إنه تم تشخيص إصابة 5 بريطانيين بفيروس كورونا في فرنسا بعد تعاملهم مع شخص كان في سنغافورة.

وأضافت أن هناك طفلا بين المصابين الذين قالت إنهم ليسوا في حالة خطيرة، وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين بعدوى الفيروس في فرنسا إلى 11.

وأوضحت أن المجموعة التي أصيبت حديثا بالعدوى شكلت “عنقودا، تجمعا حول حالة واحدة أصلية”، متابعة “الحالة الأصلية نمت إلى علمنا الليلة الماضية، وهي لبريطاني عاد من سنغافورة، حيث أقام من 20 إلى 23 يناير، ووصل إلى فرنسا يوم 24 يناير وبقي أربعة أيام”.

وأشارت إلى أن الحالات الجديدة كانت في منطقة سافوا الجبلية بشرق فرنسا.

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