الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين

قال تجار أوروبيون اليوم السبت، إن الديوان المهني للحبوب بالجزائر طرح مناقصة دولية لشراء قمح طحين للتوريد من مناشئ خيارية.

طلبت المناقصة كمية اسمية قدرها 50 ألف طن، لكن الجزائر تشتري عادة في مناقصاتها أكثر بكثير من القيمة الاسمية المطلوبة.

والموعد النهائي للمناقصة هو يوم الإثنين العاشر من فبراير، على أن تظل العروض سارية حتى الثلاثاء 11 فبراير.

والقمح مطلوب للشحن على فترتين من الدول الرئيسية الموردة، وهما من الأول من إبريل حتى 15 من الشهر ومن 16 حتى 30 من نفس الشهر.

وفي حال كان المنشأ من أمريكا الجنوبية يكون الشحن بين الأول والخامس عشر من مارس وبين 16 و31 من نفس الشهر.

والجزائر مشتر مهم لقمح الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا.

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