مشاركة ليبية ثانية في ملتقى الجازية لتصنيف الحكاية الشعبية في الجزائر

يشارك القاص علي جمعة إسبيق في المـلتـقى الوطني الثاني “جــازيـــة” لتصنيف الحـكايــة الشعبيــة والذي تنظمه جمعية النبراس الثقافي لبلدية سطيف بالجزائر الشقيق يومي الأربعاء والخميس 18/19 مارس 2020بدار الثقافة هواري بومدين سطيف وسيقدم القاص الليبي ورقة عمل تحت عنوان ” أصناف المحكي في الثقافة العربية والإسلامية” في احدى المحاور التالية : أسس التصنيف التي اعتمدت عليها المصنفات العالمية المتعلقة بالحكاية الشعبيّة وأصناف المحكي في الثقافة العربية والإسلامية وأصناف المحكي في الثقافة الإفريقيّة وأصناف المحكي في ثقافة البحر الأبيض المتوسط وموقف المستشرقين من مسألة تصنيف الحكاية الشعبية وجرد الأعمال البحثية حول الحكاية الشعبية الجزائرية والتعليق عليها أو بيبليوغرافيا الدراسات والمؤلفات التي عالجت الحكاية الشعبية وجرد مجموعات الحكايات التي تناولت مواد المحكي في الأدب الشعبي الجزائري والتعليق عليها حيث ستتم طباعة الورقات المشاركة في كتاب مختص وقد سبق أن شارك في الملتقى في نسخته الأولى القاصة والصحافية الليبية نيفين الهوني بورقة حملت عنوان الحكاية الشعبية الليبية تاريخ وحضارة وأخلاق وقيم بدأت في الاندثار

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