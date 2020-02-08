الصين تؤجل عمليات التخليص الجمركي للسلع مع فيتنام بسبب تداعيات كورونا

قررت الصين تأخير التخليص الجمركي للسلع في بعض البوابات الحدودية مع فيتنام حتى نهاية الشهر الجاري، بدلاً من الموعد المقرر لذلك في العاشر من الشهر نفسه.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن القرار جاء لنقص عدد مسئولي الجمارك الصينيين، لأن الكثير منهم قيد الحجر الصحي بسبب “فيروس كورونا”.

وأعيد فتح بعض البوابات الحدودية الرئيسية، بما في ذلك تلك الموجودة في مقاطعتي لانج سون وكوانج نينه وسط ضوابط جمركية أكثر صرامة.

كانت السلطات الصينية أعلنت اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات في مختلف أرجاء الصين جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 723 حالة وفاة على الأقل.

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