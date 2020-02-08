السفارة الأمريكية تحذر من تجدد العمليات العسكرية

ايوان ليبيا – وكالات :

حذر سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ريتشارد نورلاند من تجدد العمليات العسكرية في البلاد.

وأكدت السفارة الأمريكية في ليبيا في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” أن السفارة الأمريكية تتابع “بقلق التقارير الموثوقة التي تفيد بأن هناك عمليات عسكرية هامة يتم التخطيط لها من قبل القوات التابعة لكل من القوات المسلحة العربية الليبية وحكومة الوفاق الوطني في المستقبل القريب” مضيفة “سواء كانت عدائية أو استباقية، فإن مثل هذه الأعمال تنتهك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في برلين”.

ودعت السفارة “الأطراف ومؤيديهم من الخارج إلى النظر بعناية في المخاطر الكامنة في مثل هذه الأعمال، ومضاعفة دعم الحوار الأمني الذي تيسره الأمم المتحدة في جنيف في محاولة للوصول إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار”.

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