التحضير لانطلاق المسار الاقتصادي

ايوان ليبيا – وكالات :

تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة، غداً الأحد، وعلى مدار يومين متتاليين، الاجتماعات التحضيرية لانطلاق المسار الاقتصادي من خطة حل الأزمة الليبية التي أعلنتها الأمم المتحدة، والمكونة من 3 مسارات رئيسية، عسكري وسياسي واقتصادي.

وسيحضر الجلسة الخاصة بصياغة الاختصاصات 19 خبيرا اقتصاديا من ليبيا يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية فضلا عن مختلف القطاعات الاقتصادية.

ومن المُنتظر أن يخلص هذا اللقاء إلى تشكيل لجنة تضم خبراء السياسات الاقتصادية العامة في ليبيا، وذلك تمهيداً لانطلاق مباحثات المسار الاقتصادي التي تهدف لـ”تحقيق التواؤم بين السياسة الاقتصادية والمالية بشكل تدريجي والتحضير للتوحيد المؤسسي في نهاية المطاف”.

وحول تفاصيل المُقترح الذي سيُطرح على طاولة النقاشات غداً، نقلت صحيفة “الاتحاد” عن مصدر مطلع قوله إن التفاصيل الأولية المتوفّرة بشأنه تقول إنه ينص على أن يكون للجنة مستويان، الأول عبارة عن مجلس استشاري يتولى مراجعة واعتماد التوصيات الخاصة بالسياسة العامة، فيما يتمثل الثاني في أمانة عامة تتولى إعداد التوصيات الخاصة بالسياسة العامة.

ويتضمن جدول الجلسة الأولى غداً كلمة ترحيبية للمبعوث الأممي غسان سلامة، ومن ثم تحديد المحاور الأساسية للجنة الخبراء، تليها مراجعة اختصاصات اللجنة، بعدها يتم الانتقال إلى مناقشة ملف إعادة الإعمار في ليبيا وتوزيع الإيرادات والشفافية، فيما ستُختتم بإحاطة من البعثة حول مسار برلين لمُمثلي المجتمع الدولي.

وستُفتَتح جلسة اليوم الثاني، باستعراض خلاصة اليوم الأول وإيجاز حول ما تمت مناقشته، تليها مراجعة لنطاق مسارات العمل، ومن ثم استعراض ملاحظات الحاضرين الختامية، وأخيراً إحاطة ستُقدّمها البعثة الأممية لممثلي المجتمع الدولي حول مسار برلين.

وتتضمن قائمة المدعوين الأولية لاجتماعات اللجنة الاقتصادية في القاهرة كل من:

– نعمان البوري

– ناجي مختار

– عماد بن رجب

– محمد بن شتوان

– اسامة الغويل

– محسن الدريجة

– خالد الغويل

– عصام قربع

– محمد ابوسنينة

– محمد سالم عيسى

– مصباح العكاري

– عاطف حاسية مركز سلام بنغازي

– محمد قريته

– حسام توفيق الشهيبي

– خالد المفتي

– فوزي عمار

– موسى الزوبيك

– ميسون الصفار

– محمد الحويج

– محمود الفطيسي

– عمر تنتوش

– محمود طبيقة

– فرحات بن قدارة

– د. عطية الفيتوري

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