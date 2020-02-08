إيفرتون يؤكد العقدة ويقهر عواجيز كريستال بالاس

بيرنارد، وريتشارليسون، ودومينيك كالفيرت لوين سجلوا أهداف إيفرتون. فيما سجل كريستيان بينتيكي هدف كريستال بالاس الوحيد.

ليرفع إيفرتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز 14.

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كريستال بالاس عجز لمرة جديد عن الانتصار على إيفرتون، إذ تجنّب الفريق المنتمي لمدينة ليفربول الهزيمة أمام نظيره اللندني في 11 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي.

ودخل كريستال بالاس اللقاء بتشكيل معدّل أعمارها 30 عاما و101 يوما، وهو أعلى معدل أعمار للفريق في تاريخ مبارياته بالدوري الإنجليزي.

البرازيلي بيرنارد افتتح التسجيل في الدقيقة 18 بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية ثيو والكوت.

إيفرتون انتظر حتى الدقيقة 51 ليدرك التعادل بواسطة البلجيكي كريستيان بينتيكي بعد تمريرة ويلفريد زاها، هدفٌ يتحمل مسؤوليته جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون الذي عجز عن الإمساك بالكرة الأرضية.

الهدف هو الأول لـ بينتيكي في الدوري الإنجليزي منذ أبريل 2019، بعد 17 مباراة متتالية دون زيارة للشباك.

لكن البرازيلي ريتشارليسون أعاد إيفرتون للمقدمة سريعا في الدقيقة 51 بعد انطلاقة رائعة.

فيما أمّن الشاب كاليفرت لوين الانتصار في الدقيقة 88 بهدف ثالث في متابعة لرأسية ريتشارليسون التي ارتدت من العارضة.

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