المخضرم مولينا يقود خيتافي لدفن فالنسيا

المتألق خورخي مولينا سجل هدفين، فيما أضاف زميله خايمي ماتا الهدف الثالث، في مباراة شهدت طرد أليساندرو فلورينزي بصفوف فالنسيا.

ليرفع خيتافي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث. ويتجمّد رصيد فالنسيا عند 37 نقطة في المركز الخامس.

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خيتافي قلّص الفارق مؤقتا مع برشلونة الثاني إلى 4 نقاط، ووسّع الفارق مؤقتا مع إشبيلية الرابع إلى 3 نقاط.

الفريق المدريدي حقق فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإسباني، وكلها بشباك نظيفة.

فيما تلقى فالنسيا هزيمته الثانية على التوالي بعد توديعه كأس ملك إسبانيا أمام غرناطة قبل أيام.

ووصل خيتافي إلى 38 هدفا في شباك فالنسيا طوال مواجهاتهما بالدوري الإسباني، ليكون فريق الخفافيش أكثر الفرق التي هز خيتافي شباكها.

الشوط الأول شهد سيلا من الهجمات لـ خيتافي، ليضطر جاومي دومينيك حارس مرمى فالنسيا إلى القيام بعدة تصديات حاسمة، أبرزها التصدي المزدوج أمام تسديدتي نيمانيا ماكسيموفيتش، ومارك كوكوريّا في الدقيقة 39.

في الشوط الثاني اكتسبت المباراة طابعا بدنيا شرسا شهد الكثير من الالتحام والتشاجر بين اللاعبين.

لكن أولا، افتتح مولينا التسجيل في الدقيقة 58 بمتابعة لتصدي دومينيك لتسديدة خايمي ماتا.

في الدقيقة 63، دخل أفراد الفريقين في مشاجرة كبيرة بعد التحام بين خوسيه لويس جايا، وكيندي داخل منطقة جزاء خيتافي، اتهم على إثره لاعبو خيتافي نظيرهم لاعب فالنسيا بالتمثيل والتحايل على الحكم.

وبعد كثير من التدافع والتنحار، أشهر الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجويتشيا بطاقات صفراء في وجه ثلاثي فالنسيا: فيران توريس، وجابرييل باوليستا، وماكسي جوميز، ولـ داميان سواريز لاعب خيتافي.

مولينا فض الاشتباك ولكن بطريقة نظيفة، وسجل هدفا ثانيا رائعا لـ خيتافي في الدقيقة 67.

مولينا اخترق منطقة الجزاء وخدع مدافعي فالنسيا وأوهمهم بالتمرير صوب كينيدي، لكنه التف في رشاقة كبيرة وسدد بقوة في مرمى دومينيك.

ليسجل مولينا الثنائية الرابعة فقط في مسيرته بالدوري الإسباني.

وبات مولينا ثاني أكبر يسجل ثنائية في مباراة واحدة بالدوري الإسباني في القرن 21، بعد خواكين سانشيز الذي سجل ثلاثية في شباك أتليتك بلباو قبل عدة أسابيع.

مولينا يبلغ 37 عاما و292 يوما، وسجل طوال مسيرته 55 هدفا في الدوري الإسباني، منها 5 فقط قبل بلوغه الثلاثين.

المصائب واصلت ضرب فالنسيا، فتحصّل فلورينزي على البطاقة الحمراء في ثالث ظهور له بقميص الخفافيش، بعد تدخل عنيف على كوكوريّا بالدقيقة 78.

واختتم ماتا الأهداف في الدقيقة 87 بعد عمل فردي مميز من آنخل رودريجيز البديل، أنهاها ماتا بأناقة في شباك فالنسيا.

الهدف هو الأول لـ ماتا على ملعب ألفونسو بيريز منذ أغسطس الماضي.

خيتافي لم يسبق له التأهل إلى دوري أبطال أوروبا مطلقا، ويتقرب من إنجاز تاريخي.

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