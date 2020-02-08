فخامة رئيس مجلس النواب يطالب باستنكار عربي لإرسال مرتزقة إلى طرابلس

عمان 08 فبراير 2020 (وال) – دعا فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح البرلمان العربي إلى رفض وجود المرتزقة في ليبيا، وتأكيد دعمه لمكافحة الإرهاب في العاصمة طرابلس.

وطالب فخامة المستشار عقيلة صالح خلال كلمته في مؤتمر البرلمان العربي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته إزاء ليبيا، داعيا البرلمانيين العرب إلى رفض الاعتداء على ليبيا، في الوقت الذي تواصل فيه تركيا إرسال المزيد من المقاتلين السوريين إلى ليبيا لدعم ميليشيات الوفاق.

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد في وقت سابق بارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس إلى نحو 4700 “مرتزق”، و1800 مجند يتلقون التدريب في المعسكرات التركية، مشيراً إلى أن 64 مقاتلا من ضمن المجندين للقتال في ليبيا توجهوا إلى أوروبا.

وأشار إلى أن ارتفاع أعداد المجندين إلى أكثر من 6000 يتخطى المطالب التركية.

وحول خطة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو ما يسمى بـ«صفقة القرن»، قال فخامة المستشار عقيلة صالح في كلمته إنها “صفقة فاشلة ولا تساوي الحبر الذي كتبت به”، داعيا إلى صياغة موقف فلسطيني وعربي موحد لمواجهة هذه الخطة، معتبرا أن أي شيء من دون هذا التوافق أو الموقف الموحد يعد هراء.(وال – عمان) ا م

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