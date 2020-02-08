بدء أعمال قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي حول ليبيا والساحل في أديس أبابا

أديس أبابا 08 فبراير 2020 (وال)- انطلقت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم السبت، أعمال قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي حول ليبيا والساحل، بمشاركة عدد من رؤساء دول أفارقة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وقال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة – في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” – إنه لا يُمكن تحقيق سلام بكل المنطقة دون تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الأزمة في الساحل؛ تتطلب مقاربة شاملة لا ينبغي أن تقتصر على الجانب الأمني فقط.

هذا وتهدف القمة التي تسعى إلى تسوية الأزمتين في الساحل وليبيا، إلى تأمين مسعى أفريقي يُساعد على تثبيت وقف إطلاق النار، واحترام الحظر المفروض على تدفق الأسلحة، ووقف التدخلات في شأن ليبيا، إلى جانب الدعوة إلى دعم المجتمع الدولي للوقوف أمام التهديد الإرهابي بمنطقة الساحل. (وال- أديس أبابا) ر ت

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