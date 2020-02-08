انتهاء جولة المباحثات الأولى للجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف.. وعقد الثانية 18 فبراير

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ( 5 زائد 5) والتي كانت قد انطلقت في جنيف يوم الإثنين الماضي بمشاركة خمسة من كبار العسكريين من الجيش الوطني الليبي وخمسة من حكومة الوفاق، برعاية غسان سلامة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة للدعم في ليبيا .

وقال بيان للبعثة، مساء اليوم ،السبت- إن المحادثات شهدت توافقا بين الطرفين على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير الماضي، وضرورة احترامها وتجنب الخروقات.

وأضاف البيان، أن البعثة الأممية لاحظت كذلك توافقا واسعا بين الطرفين على حاجة الليبيين الملحة للمحافظة على سيادة بلادهم وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها وأيضا ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد بأيدي أي قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين وإخراجهم من الأراضي الليبية، وأيضا استمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة القاعدة وداعش وأنصار الشريعة.

وأشار البيان، إلى أن الطرفين دعما العملية الجارية حاليا لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين، مع تأكيد الطرفين على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم لاسيما في مناطق الاشتباكات إلا أنهما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق .

وأوضح البيان، أنه مع اتفاق الطرفين على ضرورة استمرار التفاوض وصولا لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار فقد اقترحت بعثة الأمم المتحدة تاريخ 18 فبراير الجاري موعدا لجولة جديدة من التفاوض بينهما في جنيف.

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