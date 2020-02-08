موسكو تُعلن إرسال مليوني قناع طبي إلى بكين

موسكو 08 فبراير (وال)- أعلنت موسكو اليوم السبت، أنها ستُرسل مليوني قناع طبي إلى بكين، على خلفية تفشي فيروس “كورونا” الجديد.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، تأتي هذه المساعدات الروسية إلى الصين، كجزءًا من المساعدات الطبية التي يعتزم إرسالها، وفق وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن بلاده تنتج في الوقت الحالي نحو 900 ألف قناع طبي يوميًا، ويمكن رفع الإنتاج إلى مليون قطعة. (وال- موسكو) ر ت

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