السفارة الأمريكية في ليبيا تتابع بقلق “تقارير موثوقة” عن تخطيط لعمليات عسكرية هامة

طرابلس 08 فبراير 2020 (وال) – قالت السفارة الأميركية في ليبيا إنها تتابع بقلق “تقارير موثوقة” حول التخطيط لعمليات عسكرية هامة من جانب قوات طرفي النزاع، ودعت إلى النظر بمخاطر ذلك.

وعبر حسابها على (تويتر)، غردت السفارة، “تتابع السفارة الأمريكية بقلق التقارير الموثوقة التي تفيد بأن هناك عمليات عسكرية هامة يتم التخطيط لها من قبل القوات التابعة لكل من القوات المسلحة العربية الليبية وحكومة الوفاق الوطني (غير الدستورية) في المستقبل القريب”.

وتابعت، “سواء كانت عدائية أو استباقية، فإن مثل هذه الأعمال تنتهك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في برلين”، مضيفة، “ندعو الأطراف ومؤيديهم من الخارج إلى النظر بعناية في المخاطر الكامنة في مثل هذه الأعمال، ومضاعفة دعم الحوار الأمني الذي تيسره الأمم المتحدة في جنيف في محاولة للوصول إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار”.(وال – طرابلس) ا م

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