أبو ردينة: خارطة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية هي الوحيدة التي نعترف بها

رام الله 08 فبراير 2020 (وال)- قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة السبت، إن “الخارطة التي نعرفها هي خارطة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع خرائط غيرها”.

هذا وجاءت تصريحات أبو ردينة – بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” – ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا : “نحن بصدد رسم خريطة للأراضي التي ستكون وفقًا لخطة ترمب جزءًا من دولة إسرائيل، وهذه 800 كيلو متر من المنطقة الحدودية”.

وشدّد أبو ردينة على إن خارطة دولة فلسطين، هي الخارطة التي يعترف بها العالم وفق قرارات الأمم المتحدة، وهي الوحيدة التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن أية خرائط أخرى تعني استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها. (وال- رام الله) ر ت

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