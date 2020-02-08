مواعيد مباريات الأحد 9-2-2020 – الزمالك يصطدم بالإسماعيلي.. ودربي ميلانو

يقدّم مواعيد مباريات اليوم الأحد، والقنوات الناقلة.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من

في الدوري، يستقبل الإسماعيلي نظيره الزمالك في قمة كلاسيكية، ضمن منافسات الجولة 17، في تمام السابعة والنصف مساء عبر أون سبورت، وتايم سبورتس.

وقبلها، يلعب حرس الحدود والجونة في الخامسة مساء، وتُبث المباراة عبر أون سبورت، وتايم سبورتس.

في كأس محمد السادس للأندية، يلعب الرجاء البيضاوي أمام مولودية الجزائر في التاسعة مساء، بإياب ربع النهائي، بعد أن انتهى الذهاب بتقدم المغاربة 2-1.

المباراة تُبث عبر أبو ظبي الرياضية، والفائز منها يواجه الإسماعيلي في نصف النهائي.

بعد عاصفة الخروج من الكأس، يحل ريال مدريد ضيفا على أوساسونا في الجولة 23 من الدوري الإسباني، في تمام الخامسة مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 3.

أما برشلونة الذي ودّع الكأس بدوره، فيرتحل لمواجهة ريال بيتيس في العاشرة مساءً، عبر beIN Sports 3 أيضا.

وفي دربي الباسك، يلعب ريال سوسيداد أمام أتليتك بلباو في الثالثة مساءً، عبر beIN Sports 1.

مانشستر سيتي يسعى لمداواة جراحه، ويستقبل وست هام يونايتد في السادسة والنصف مساء عبر beIN Sports 2.

دربي الغضب ينطلق في العاشرة إلا ربع مساء بين إنتر ميلان وميلان، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 4.

كما يحل لاتسيو ضيفا على بارما في السابعة مساء عبر beIN Sports 4.

ويلعب نابولي أمام ليتشي في الرابعة مساء عبر beIN Sports 4.

وفي صراع الصدارة، يستقبل بايرن ميونيخ نظيره لايبزج في السابعة مساء، عبر beIN Sports 5.

ويلتقي أكثر فريقين تتويجا بالدوري الفرنسي في القرن 21، باريس سان جيرمان يصطدم بـ أوليمبيك ليون في العاشرة مساء عبر beIN Sports 6.

video:1

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا