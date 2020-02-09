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دعوات في البرلمان البريطاني لتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين منظمة إرهابية|فيديو

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

دعا نواب بريطانيون إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية تحرض على الكراهية وتدعو لمهاجمة المسيحيين حول العالم .
ونشر تليفزيون البرلمان البريطاني كلمات لعدد من البرلمانيين طالبوا فيها الحكومة البريطانية وشركاءها بإصدار قرار ينص على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم ارهابي.
وحث برلمانيون بريطانيون الحكومة على إجراء تحقيقات حول نشاط أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين على أراضيها.
فيما تقدم مجموعة من البرلمانيين بطلبات استجوابات إلى الحكومة البريطانية بشأن قيام أعضاء من تنظيم الإخوان للمسلمين بأنشطة مشبوهة على أراضيها، وطالبوا بطردهم خشيةً من تأثيرهم على الأمن القومي البريطاني.
https://parliamentlive.tv/event/index/d7606a07-bed5-4e31-ab67-70f645e8a555?in=15:49:11

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • لندن تحولت الى عاصمة الارهاب بدلا من عاصمة الضباب بعد ان اوت كل هؤلاء الذئاب الاخوانية واذا لم يتخلصوا منهم سبجعلوا عيشتهم هباب

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