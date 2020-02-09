إطلاق نار كثيف في موقع مذبحة تايلاند.. وسقوط ضحايا جدد

قال وزير الصحة التايلاندي، إن فردا من قوات الأمن لقي حتفه، كما أصيب اثنان آخران، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، في هجوم على مركز تجاري في محاولة للإمساك بجندي أطلق النار بشكل عشوائي فقتل ما لا يقل عن 21 شخصا.

وسمعت أصوات سلسلة انفجارات وإطلاق نار من داخل المركز التجاري.

وكانت قوات الأمن قد اقتحمت المركز التجاري في منطقة كورات، وأجلت المئات من زواره بسلام، فيما ظل المهاجم طليقا مع عدد غير معروف من الأشخاص.

وقال شاهد عيان، إنه رأى قوات الأمن “تحمل ضحيتين جديدتين”، فيما لم يتضح إن كانا قتيلين أم مصابين.

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